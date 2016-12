Le gouvernement autorise des travaux de stabilisation d'urgence le long des berges du fleuve Saint-Laurent à Pointe-aux-Outardes







QUÉBEC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Des travaux de stabilisation temporaire pourront être réalisés d'urgence le long des berges du fleuve Saint-Laurent sur le côté ouest du quai à Pointe-aux-Outardes. Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, ont annoncé, aujourd'hui, que le Conseil des ministres a pris un décret d'urgence autorisant la Municipalité de Pointe-aux-Outardes à exécuter les travaux.

« Notre gouvernement fait preuve de vigilance et d'ouverture en prenant cette décision exceptionnelle, qui permettra à la Municipalité de Pointe-aux-Outardes d'intervenir le plus rapidement possible, de manière à assurer la sécurité des personnes, l'intégrité des infrastructures essentielles et la protection de l'environnement », a affirmé le ministre Heurtel.

Rappelons qu'un projet global de stabilisation des berges le long du fleuve Saint-Laurent sur le territoire municipal de Pointe-aux-Outardes fait présentement l'objet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. La procédure n'étant toutefois pas complétée, il n'était pas possible pour la Municipalité de réaliser des travaux de stabilisation dès maintenant. Or, à la suite des épisodes de tempêtes et de marées du printemps et de l'automne derniers, la situation est devenue critique compte tenu que l'érosion a entraîné une grande partie des matériaux qui stabilisaient le pied du talus. Le décret d'urgence permet que les travaux de stabilisation temporaire d'urgence le long des berges du fleuve Saint-Laurent du côté ouest du quai municipal soient soustraits de la procédure et qu'ils soient autorisés au moyen d'un certificat d'autorisation gouvernemental. Puisque ce dernier sera délivré dès demain, la municipalité pourra débuter ses travaux incessamment.

Ces travaux d'urgence consistent à remplir les zones effondrées avec un matériel granulaire afin de maintenir en place le matériel composant actuellement la berge. Cela permettra d'assurer la sécurité des utilisateurs de la rue Labrie et l'accès des véhicules d'urgence à l'ensemble des résidences du secteur. Cette protection temporaire pourrait être réalisée sur une longueur maximale de 770 mètres, selon les conditions qui séviront d'ici à ce que l'analyse du projet global ait été réalisée.

« Le recul de la berge menace des résidences privées et certaines infrastructures publiques, notamment la rue Labrie. L'éventualité d'autres tempêtes et d'épisodes de grandes marées soulève également de grandes inquiétudes chez les citoyens. La situation était critique, et il fallait agir rapidement », a ajouté le ministre Arcand.

