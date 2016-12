Fermeture de la chasse sportive au caribou migrateur







QUÉBEC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser la pérennité du caribou migrateur, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, annonce la fermeture de la chasse sportive au caribou migrateur au Québec à compter du 1er février 2018, et ce, pour une durée indéterminée.

En 2012, la chasse sportive a été fermée pour le troupeau de la rivière George en raison de son déclin important. Au Québec, le troupeau de la rivière aux Feuilles soutenait donc à lui seul la chasse sportive et la récolte par les Autochtones. Selon un inventaire réalisé à l'été 2016, le troupeau de la rivière aux Feuilles poursuit sa décroissance et ne compterait plus que 199 000 individus.

« La situation des caribous du troupeau de la rivière aux Feuilles est préoccupante. Notre gouvernement a donc la responsabilité d'appliquer des mesures de gestion qui permettront de favoriser la pérennité d'une espèce de grande importance pour les écosystèmes nordiques et pour les Autochtones du Québec », a indiqué le ministre Luc Blanchette.

Un comité interministériel gouvernemental sera également mis sur pied afin d'évaluer les principales conséquences sociales et économiques du déclin des populations de caribous migrateurs dans le nord du Québec et de proposer des mesures d'atténuation. Ce comité consultera les partenaires susceptibles d'être touchés par les décisions à venir par l'entremise de groupes de travail.

Le Gouvernement du Québec travaillera en collaboration avec le gouvernement fédéral et celui de Terre-Neuve-et-Labrador afin de favoriser la pérennité du caribou migrateur dans l'Ungava. Il poursuivra également le suivi des troupeaux et maintiendra sa collaboration avec le groupe de recherche Caribou Ungava afin de continuer les travaux de recherche sur le caribou migrateur.

Par ailleurs, les nations crie, inuite et naskapie assureront le suivi de leur récolte, conformément aux engagements pris en ce sens. Leur contribution est essentielle à la collecte de l'ensemble des données qui permettront d'assurer une saine gestion des troupeaux de caribous migrateurs au cours des prochaines années.

Rappelons que le plan de gestion du troupeau de la rivière aux Feuilles est en cours d'élaboration, en collaboration avec le Comité conjoint de chasse, pêche et piégeage, et qu'il est prévu que les principaux partenaires en gestion faunique seront consultés au cours de ce processus.

D'ici la fermeture de la chasse sportive au caribou le 1er février 2018, les modalités en vigueur pour les saisons de chasse d'automne et d'hiver en 2017-2018 seront celles énoncées ci-dessous.

Résumé des modalités de chasse sportive en vigueur pour l'année 2017-2018

Zone 22A

Maintien de la fermeture de la chasse sportive pour l'année 2017-2018.

Pour les autres zones

Limite de capture d'un caribou par permis avec la possibilité pour un chasseur de se procurer deux permis.

Limite provinciale de capture établie à deux caribous par chasseur par année.

Zone 22B

Délivrance de 617 permis.

Période de chasse débutant le 1 er décembre 2017 et se terminant le 31 janvier 2018.

décembre se terminant le 31 janvier 2018. Maintien de l'interdiction d'abattre des caribous sans bois ou portant des bois de moins de 15 cm.

Maintien du corridor d'exclusion de la chasse sportive en terres de catégorie III de part et d'autre de la route menant à Chisasibi .

Zone 23 Ouest

Délivrance de 749 permis.

Période de chasse débutant le 15 août 2017 et se terminant le 4 octobre 2017.

se terminant le 4 octobre 2017. Pour un chasseur s'étant procuré un deuxième permis dans cette même zone, maintien de l'interdiction d'abattre plus d'un caribou dont la taille des bois dépasse le dessus de la tête de plus de 40 cm en hauteur.

