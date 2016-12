Groupe Birks annonce l'amendement de ses facilités de crédit à des conditions plus favorables et leur prorogation







MONTRÉAL, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « société » ou « Groupe Birks ») (NYSE MKT : BGI), qui exploite 47 bijouteries de prestige au Canada, en Floride et en Géorgie, a annoncé aujourd'hui la prorogation de ses facilités de crédit de premier rang selon des conditions plus favorables. La facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie d'un montant de 110 millions de dollars de la société, qui devait venir à échéance en août 2017, a été prorogée jusqu'en novembre 2021, et le taux d'intérêt dont elle était assortie a été réduit de 75 points de base par année. La société a également modifié la durée de son emprunt à terme de premier rang garanti, dont l'échéance a été reportée d'août 2018 à mai 2021. Elle a aussi réduit le montant de l'emprunt à terme, le ramenant de 33 millions de dollars à 28 millions de dollars. Le montant de la baisse, soit 5 millions de dollars, pourra être emprunté aux termes de la facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie, donnant lieu à des charges d'intérêts beaucoup plus faibles. Par ailleurs, du fait des modifications, la société bénéficiera de changements favorables au titre de ses clauses restrictives, qui, combinée à la diminution des charges d'intérêts, entraînera une hausse de la capacité d'emprunt de la société pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars au cours de certaines périodes de l'exercice. Cette hausse de la capacité d'emprunt permettra à la société de continuer d'investir dans des mesures stratégiques et de croissance.

Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction du Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes très heureux du soutien important que nous ont apporté nos prêteurs à l'occasion de l'amendement de nos facilités de crédit de premier rang pour une période supplémentaire de plus de quatre ans, selon des conditions plus favorables et des charges d'intérêts plus faibles pour la société. Nous trouvons encourageant que les banques apprécient nos efforts pour restructurer la société et pour améliorer la performance de ses activités de détail. L'augmentation de notre capacité d'emprunt aux termes des facilités de crédit de premier rang ainsi modifiées nous permettra de continuer la mise en oeuvre des stratégies visant à stimuler à croissance des ventes et à améliorer la rentabilité. »

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file du commerce de détail possédant des bijouteries et horlogeries de prestige au Canada et aux États-Unis. Au 21 décembre 2016, la Compagnie exploitait 27 boutiques Birks situées dans la majorité des grands centres urbains au Canada, 17 boutiques Mayors établies en Floride et en Géorgie, un établissement de détail Rolex, ainsi que 2 établissements de détail Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Fondée en 1879, le bijoutier Birks est devenu, au fil des années, le plus important détaillant, créateur et fabricant canadien de joaillerie de luxe, d'horlogerie, et de cadeaux. Fondée en 1910, Mayors a su conserver le caractère intime d'une entreprise familiale tout en se bâtissant une réputation enviable pour ses bijoux, son horlogerie et ses cadeaux et l'excellence de son service. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le site de Groupe Birks : www.birksgroup.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant le rendement et les stratégies de la société, notamment les attentes de la société selon lesquelles la modification de ses facilités de crédit et leur prorogation lui permettront de continuer à investir dans des mesures stratégiques et de croissance et que la capacité d'emprunt supplémentaire lui procurera le financement nécessaire pour poursuivre la mise en oeuvre de stratégies visant à stimuler la croissance des ventes et à améliorer la rentabilité. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment aux États-Unis et au Canada, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier (en particulier en Floride), de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la société; iii) la capacité de la société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans notre rapport annuel, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 30 juin 2016 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

