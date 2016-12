Un message clair du maire de Montréal, Denis Coderre, pour condamner les actes de vandalisme ciblant les commerçants des rues Sainte-Catherine Est et Ontario Est : « Vous n'êtes pas seuls »







MONTRÉAL, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal, et M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, ont rencontré le 19 décembre dernier les membres du conseil d'administration de la SDC Promenades Hochelaga-Maisonneuve dans leurs locaux de la rue Ontario Est. MM. Coderre et Ménard ont tenu à exprimer leur support et leur solidarité face aux commerçants touchés directement ou indirectement par les récents actes de vandalisme en leur partageant une déclaration officielle que M. Coderre a lue quelques heures plus tard lors de la séance du conseil municipal.

Cette déclaration du maire de Montréal visait à condamner sans réserve les actes de vandalisme perpétrés dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et également à supporter les efforts déployés par le maire de l'arrondissement pour l'amélioration de la mixité sociale au bénéfice de tous les citoyens. « Il était important pour moi de venir rencontrer les commerçants, de leur mentionner que l'enquête progresse et que les ressources nécessaires sont déployées par le SPVM pour être en mesure de porter des accusations aussitôt que possible. Surtout, j'ai voulu dire aux commerçants et aux citoyens d'Hochelaga-Maisonneuve que la Ville de Montréal est derrière eux », a souligné avec conviction le maire de Montréal, M. Denis Coderre. Ce dernier a tenu à ajouter le message visant à renforcer le sentiment de sécurité des commerçants en tout temps : « Vous n'êtes pas seuls ! »

« Je suis très heureux de l'engagement du maire de Montréal à l'endroit des commerçants et de sa dénonciation de toute forme de violence et d'intimidation, comportement inacceptable dans une société démocratique. Je suis néanmoins confiant que la situation se rétablira, notamment parce que l'arrondissement s'est engagé à tenir des assises sur la gentrification et la mixité sociale en mai prochain, et ce, avec des données concrètes pour connaître et débattre de notre propre réalité locale, tant celle des commerçants que celle des nouveaux résidents d'Hochelaga-Maisonneuve pour qu'ensemble nous puissions établir un véritable diagnostic inclusif et durable », a poursuivi le maire de l'arrondissement, M. Réal Ménard.

« Je tiens à remercier le maire de Montréal, M. Denis Coderre, pour son écoute et son appui dans ce dossier difficile. À l'exemple également de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, j'invite toute la population à faire elle aussi sa part en appuyant concrètement la campagne de la SDC J'appuie mes commerçants contre le vandalisme », a mentionné M. Pierre Lessard-Blais, président de la SDC Hochelaga-Maisonneuve.

Pour terminer, rappelons qu'en juillet dernier, le maire Réal Ménard a rendu publique une étude ayant permis de chiffrer pour la première fois la hausse de condos et la baisse de logements résidentiels dans Hochelaga-Maisonneuve. Or, les résultats révèlent que de 2003 à 2014, 835 logements résidentiels ont été retirés du marché à cause de condos, mais qu'avec l'ajout de 830 unités depuis 2002, cette baisse équivaut presque à la hausse du logement social et coopératif sur ce territoire. Par ailleurs, le projet de loi n°121 Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec permettra à Montréal de définir des exigences nouvelles et particulières en matière d'habitation.

