Le 31 décembre... on fête en grand !







Coup d'envoi des festivités du 350e anniversaire de Lachine 2017

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le 31 décembre sera une journée festive, éclectique, éclatée et surtout... inoubliable ! Une grande fête autant pour les petits que pour les grands aura lieu au tout nouveau parc de la Marina d'escale, un legs obtenu dans le cadre du 375e de Montréal, qui sera d'ailleurs inauguré lors de ce joyeux rassemblement !

15 h... Célébrons en famille ! Une foule d'activités et d'animations : glissade géante, spectacles lumineux, échassiers, animation hula hoop, jeux, maquillage lumineux, etc.

20 h... Suivons le tempo musical ! Un spectacle haut en couleurs !!! Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, Les Éclusiers de Lachine, Cherry Chérie, Guy Bélanger et Kim Richardson.

24 h... Éclatons-nous au coup de minuit ! Bulles et spectaculaire feu d'artifice qui illuminera le ciel pour faire de ce tournant d'année un moment intense et magique !

Jusqu'à 2 h... Dansons au rythme endiablé du DJ Losier !

Sur le site... Igloo gonflable chauffé... bar extérieur et boissons chaudes... cuisine de rue...

Un moment fort qui donnera le ton des festivités 2017, présidées par nulle autre que Chantal Lacroix !

*En cas de mauvais temps... le spectacle aura lieu à la salle de spectacle l'Entrepôt de la Maison du brasseur.

Artistes invités

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs

Le trio revient d'un troisième voyage en studio d'enregistrement. Leur nouvel opus nous entraîne dans un vaste voyage musical où les tempêtes « grooveuses » s'enchaînent avec les airs doux et frais. Le groupe relève le défi de présenter un spectacle harmonieux et unique où le trad flirte avec le classique, le manouche, l'électro et le folk. westing.ca

Les Éclusiers de Lachine

En 24 ans, ce groupe a parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre dans de nombreux festivals essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Il fait ainsi découvrir aux différentes cultures la richesse de son répertoire qui comprend gigue, quadrille, valse, polka, etc. eclusiers.com

Cherry Chérie

Cherry Chérie fait revivre la fougue, l'audace et l'authenticité du rock and roll en dégainant sans complexe sa musique rétro-trash-bonbon. Avec ses compositions originales électrisantes, ses harmonies vocales délectables et sa présence scénique incomparable, Cherry Chérie sait attiser les foules et faire bouger les popotins. johanneroy.net

Guy Bélanger

Cet instrumentiste, virtuose de l'harmonica, est un incontournable du blues au Québec, remplissant les salles et accumulant les honneurs ici et à l'étranger. Son nouvel enregistrement et spectacle, Encore plus Blues, lui ont valu d'animer l'hommage à BB King en clôture du Festival de jazz de Montréal en juillet 2015. bros.ca

Kim Richardson

Comédienne et chanteuse lauréate de trois trophées Juno en carrière, cette magnifique interprète a également accompagné de nombreux artistes parmi les plus grands, de Céline Dion et Diane Dufresne à Barry White et Stevie Wonder, pour n'en nommer que quelques-uns. Elle est actuellement en tournée avec son spectacle American Story Show, mis en nomination dans la catégorie « Spectacle anglophone de l'année » au dernier gala de l'ADISQ. kimrichardson.com

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 21 décembre 2016 à 15:49 et diffusé par :