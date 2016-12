Squatex complète un placement privé pour un montant de 230 400 $







BROSSARD, QC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Ressources et Énergie Squatex Inc. (« Squatex ») annonce qu'elle a complété un placement privé, sans l'intermédiaire d'un courtier, de 1 212 632 unités, pour un montant de 230 400 $.

Chaque unité, offerte au prix de 0,19 $, comprend une action ordinaire et un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon »), chaque bon permettant à son porteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,19 $ l'action pour une période de 18 mois. Deux administrateurs de Squatex ont participé au placement pour un montant total de 25 650 $. Aucune rémunération n'a été versée à des intermédiaires dans le cadre du placement.

Les titres émis dans le cadre du placement sont sujets à une période de détention jusqu'au 22 avril 2017. Le produit du placement sera utilisé pour les affaires courantes de Squatex. Suite à ce placement, Squatex a 105 841 876 actions ordinaires émises et en circulation.

À propos de Squatex

Squatex est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 12 avril 2002 et dont le siège social est situé au 7055, boul. Taschereau, bureau 500, Brossard (Québec) J4Z 1A7. Squatex est un émetteur assujetti uniquement dans la province du Québec dont les titres ne sont pas inscrits sur un marché organisé. L'activité principale de Squatex consiste, comme opérateur, à effectuer des travaux et études qui ont pour objectifs d'évaluer le potentiel gazier et pétrolier du territoire de 656 093 Ha sous permis d'exploration. Squatex détient dans le territoire des Basses-Terres du St-Laurent un intérêt de 70 % sur 216 933 Ha sous forme d'une entente d'opération conjointe avec Petrolympic Ltd. (TSXV: PCQ) et un intérêt de 28 % sur 8 000 Ha dans le cadre d'une entente d'affermage conclue entre Squatex, Petrolympic Ltd. et Canbriam Energy Inc. Squatex détient aussi dans le territoire du Bas St-Laurent un intérêt de 70 % sur 431 160 Ha sous forme d'une entente d'opération conjointe avec Petrolympic Ltd.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Squatex et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Squatex. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Squatex décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

