CGI publie sa Revue annuelle 2016 et présente ses solutions et services complets de transformation numérique

MONTRÉAL, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui la publication de sa Revue annuelle 2016, qui présente les faits saillants de la performance de CGI tout au long de l'année ainsi que les façons dont l'entreprise aide ses clients à réaliser toutes les étapes de leur transformation numérique. La publication de la Revue annuelle suit de près celle du rapport CGI Global 1000 qui regroupe les tendances et priorités issues de plus de 1?000 conversations en personne avec des dirigeants des fonctions d'affaires et informatiques d'entreprises clientes.

Le rapport révèle entre autres que plus de 70 % de ces dirigeants ont cité les pressions liées à la croissance des comportements numériques des clients et des citoyens comme la principale tendance de leur secteur. Ceci représente une évolution continue de la façon de penser de nos clients quant à la manière d'aborder l'exploitation, la transformation et la croissance de leur organisation. La transformation numérique n'est plus uniquement un facilitateur, mais bien un moteur des activités des clients et ceux-ci doivent moderniser et transformer leurs systèmes existants et les relier à de nouveaux modèles opérationnels numériques. La Revue annuelle met l'accent sur la façon dont CGI propose des solutions et des services complets de transformation numérique grâce à son modèle de proximité pour aider les clients à tirer profit des avantages que la transformation numérique recèle.

« Compte tenu des tendances claires et marquées, observées au fil des ans à propos du virage numérique à l'échelle mondiale, nous avons publié le rapport CGI Global 1000 au profit de tous nos clients, actuels et potentiels, a affirmé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Les conclusions qui en résultent se reflètent ensuite dans nos plans stratégiques afin de nous assurer que nous sommes bien positionnés pour répondre aux demandes de nos clients. Les besoins numériques des consommateurs et des citoyens sont à l'origine de la transformation des organisations commerciales et gouvernementales partout dans le monde. La Revue annuelle reflète les partenariats que nous avons établis avec nos clients au cours de la dernière année afin de les aider à devenir des organisations numériques de manière globale et durable. »

La Revue annuelle 2016 propose un aperçu de l'approche unique de CGI qui consiste à être à l'écoute de ses partenaires et à continuellement adapter sa stratégie pour mieux répondre à leurs besoins. Le document illustre l'innovation numérique que nous créons pour nos clients et présente des réalisations et des témoignages représentatifs des partenariats de transformation numérique que nous établissons avec eux.

